Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Nachtragsmeldung zum Polizeieinsatz in Unterkirnach (26.01.2024)

Bild-Infos

Download

Unterkirnach, SBK (ots)

Das Haus des 62-jährigen Mannes konnte zwischenzeitlich durch Entschärfer des Landeskriminalamtes und Kriminalbeamte der Kriminalpolizeidirektion Rottweil durchsucht und gesichert werden. Die Begehung des Hauses gestaltete sich zunächst schwierig, da der 62-Jährige rund 80 Liter Benzin in seinem Haus ausgeschüttet hatte und hierdurch ein längerer Aufenthalt im Haus nur mit Atemmaske möglich war. Die Feuerwehr musste zunächst eine Durchlüftung der Räume sicherstellen. Im gesamten Haus waren Waffen und Munition verteilt. Bereits während des Polizeieinsatzes am 23. Januar konnte u.a. militärischer Sprengstoff sichergestellt werden. In der Wohnung waren am Boden und an Türrahmen Zündvorrichtungen vorbereitet, um das Benzin bei Betreten durch Unbefugte zu entzünden. Diese waren allerdings nicht scharf geschaltet. Mehrere Lang- und Kurzwaffen, circa 10.000 Schuss Munition verschiedener Kaliber, Schießpulver, mehrere Rauchgranaten, Signalmittel und Leuchtkörper sowie weiterer Sprengstoff konnten aus dem Haus gesichert werden. Zudem fanden die Beamten ein Übungsgeschoss einer Fliegerabwehrkanone, zahlreiche Sprengschnüre, Zünder und sonstiges Sprengzubehör. Der 62-Jährige besaß nicht für alle aufgefundenen Gegenstände die erforderliche Erlaubnis. Woher er diese erlangt hat, bedarf weiterer Abklärungen - die Ermittlungen dauern weiterhin an.

Staatsanwaltschaft Konstanz, Staatsanwältin Dr. Patricia Müller, Telefon 07531 280-0

Polizeipräsidium Konstanz, Kriminalhauptkommissarin Tatjana Deggelmann, Telefon 07531 995-1010

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell