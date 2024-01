POL-DA: Lampertheim-Hofheim: Einbruch in Firmengebäude

Roßdorf (ots) - In der Nacht von Dienstag (02.01.) auf Mittwoch (03.01.) drangen Kriminelle in eine Tankstelle in der Darmstädter Straße ein. Gegen 2.30 Uhr schlugen die unbekannten Täter die Schaufensterscheibe ein und gelangten dadurch in den Verkaufsraum. Aus dem Kassenbereich entnahmen sie anschließend Zigaretten im Gesamtwert von etwa 15.000 Euro. Durch das ...

mehr