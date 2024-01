Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Geschwindigkeitsmessung der Polizei

Spitzenreiter 56 km/h zu schnell

Darmstadt (ots)

Am späten Dienstagabend (02.01.), zwischen 23:30 und 00:15 Uhr führten zwei Streifen des 2. Polizeireviers in Darmstadt eine Geschwindigkeitsmessung in der Rheinstraße, Höhe der Siedlung Tann durch. Gemessen wurden alle Fahrzeuge, die in Fahrtrichtung Griesheim unterwegs waren. Bei erlaubten 60 km/h stellten die Ordnungshüter drei Verstöße fest. Der Spitzenreiter unter ihnen wurde mit 116 Stundenkilometern gemessen, das heißt 56 km/h zu schnell. Ihn erwartet nun ein Monat Fahrverbot, 480 Euro Bußgeld sowie zwei Punkte in Flensburg.

