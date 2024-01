Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Brand in Mehrfamilienhaus ruft Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan

Darmstadt (ots)

Nach der Meldung eines Brandes im fünften Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Bad Nauheimer Straße rückten am Mittwoch (03.01.) Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet gegen 02:20 Uhr ein Holzregal vor einer Wohnung im 5. Stock in Flammen. Das Feuer beschädigte unter anderem den Holzboden sowie die Fassade des Mehrfamilienhauses. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten circa eine Stunde an. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde durch den Brand glücklicherweise niemand verletzt. Laut Aussage der Berufsfeuerwehr Darmstadt bestand für die Bewohner des Hauses keine Gefahr. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Schaden auf mehrere Tausend Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache des zuständigen Kommissariats 10 aus Darmstadt dauern derzeit noch an. Ein 40-jähriger Bewohner wurde aufgrund psychischer Auffälligkeiten in eine Klinik gebracht. Ob er im Zusammenhang mit dem Brand steht, bedarf weiterer Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell