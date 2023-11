POL-OG: Kehl - Rauchmeldung in einer Doppelhaushälfte

Baden-Baden (ots) - Gleich zweimal konnte die Polizei in Baden-Baden Ladendiebe festnehmen. Ein Vorfall ereignete sich am Donnerstagmittag in einem Drogeriemarkt in einer Einkaufsgalerie in der Innenstadt von Baden-Baden. Ein 32-jähriger Mann entfernte das Sicherungsetikett eines Herrenparfüms im Wert von 150 Euro und verließ den Markt ohne die Ware zu bezahlen. Zwei Beamte des Polizeireviers Baden-Baden konnten kurz ...

