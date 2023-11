Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Zwei Ladendiebe festgenommen

Baden-Baden (ots)

Gleich zweimal konnte die Polizei in Baden-Baden Ladendiebe festnehmen. Ein Vorfall ereignete sich am Donnerstagmittag in einem Drogeriemarkt in einer Einkaufsgalerie in der Innenstadt von Baden-Baden. Ein 32-jähriger Mann entfernte das Sicherungsetikett eines Herrenparfüms im Wert von 150 Euro und verließ den Markt ohne die Ware zu bezahlen. Zwei Beamte des Polizeireviers Baden-Baden konnten kurz darauf den Dieb im Bereich des Festspielhauses vorläufig festnehmen.

Der Mann wurde für die weiteren polizeilichen Maßnahmen zum Polizeirevier verbracht. Dort konnte festgestellt werden, dass der Mann von verschiedenen Behörden zur Aufenthaltsbestimmung gesucht wird.

Fast zeitgleich wurde in derselben Einkaufsgalerie ein Mann von Mitarbeiterinnen beobachtet, wie er in verschiedenen Abteilungen Lederwaren, Zigaretten und Lebensmittel im Wert von etwa 1.000 Euro entwendete und das Geschäft verließ, ohne die Ware zu bezahlen. Der hinzugerufene Ladendetektiv konnte den 25-jährigen Mann kurz darauf stellen und festhalten. Im Anschluss soll sich der mutmaßliche Ladendieb losgerissen und gewaltsam auf den Ladendetektiv eingewirkt haben. Trotz Gegenwehr konnte er solange festgehalten werden, bis die alarmierten Polizeibeamten den 25-Jährigen vorläufig festnehmen konnten. Auf dem Polizeirevier in Baden-Baden wurde festgestellt, dass auch dieser Mann von den Behörden wegen Aufenthaltsbestimmungen gesucht wird.

Ob die beiden Männer in der Einkaufsgalerie gemeinsam ihre Taten durchführten, ist unter anderem Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

