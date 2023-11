Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Brand in Werkstatthalle

Offenburg

Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei sind am heutigen Freitagmorgen kurz vor 9 Uhr zu einem Brand in einer Werkstatthalle in der Weststraße ausgerückt. Aktuell dringt Rauch aus der Halle; offene Flammen sind derzeit nicht zu sehen. Durch die Einsatzmaßnahmen steht der dort verlaufende Schienenverkehr momentan still. Zur Brandentstehung kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte ein Mitarbeiter durch das Einatmen von Rauchgasen leicht verletzt worden sein.

