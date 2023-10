Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 231016 - 1152 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Taschendiebstahl

Frankfurt (ots)

(lo) Am Freitagmorgen (13. Oktober 2023) kam es in der Kaiserstraße zu einem Taschendiebstahl. Die Täter erbeuteten ein Smartphone und flüchteten mit dem Diebesgut.

Gegen 04.30 Uhr wurde die 24-jährige Geschädigte an der Kreuzung Kaiserstraße / Moselstraße an einer roten Fußgängerampel von zwei ihr unbekannten Männern angesprochen. Einer der Männer nahm der jungen Frau unvermittelt mehrere Kleidungsstücke aus der Hand und versteckte sie hinter seinem Rücken. Nach der Aufforderung, die Kleidungsstücke wieder herauszugeben, warf der Täter die Kleidungsstücke auf den Boden, so dass die Geschädigte sie vom Boden aufheben musste. In diesem Moment griff der zweite Täter in die Handtasche der Frau und entnahm das darin befindliche IPhone 13 in der Farbe Pink. Noch bevor die 24-Jährige die Tat realisieren konnte, flüchteten die beiden Täter zu Fuß in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung

Täter 1:

Männlich, ca. 170 cm groß, etwa 40 bis 50 Jahre alt, normale Statur mit Bierbauch, dunkler Teint, Glatze, 5-Tage Bart, trug eine dunkle Jacke, einen dunklen Pulli, eine dunkle Hose und eine Schiebermütze.

Täter 2:

Männlich, ca. 175 cm groß, schlanke Statur, trug einen weißen Pulli, eine dunkle Hose und eine Gucci-Kappe.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen und / oder dem Tatablauf machen können, werden gebeten, sich mit dem örtlich zuständigen 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069 / 755 - 10400 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell