POL-F: 231015 - 1151 Frankfurt - Innenstadt: Tourist wird von Personengruppe ausgeraubt

Frankfurt (ots)

(lo) In den frühen Morgenstunden des heutigen Sonntags (15. Oktober 2023) wurde ein 27-jähriger Tourist im Allerheiligenviertel Opfer eines gewalttätigen Überfalls durch eine Gruppe von sieben bis acht unbekannten Tätern. Den Tätern gelang die Flucht.

Der Vorfall ereignete sich gegen 02:35 Uhr, als die Täter eine Bar in der Stoltzestraße verließen und den Geschädigten, der sich ebenfalls im Nahbereich aufhielt, unvermittelt und gemeinschaftlich angriffen.

Während des Angriffs ließ der Geschädigte seinen Koffer los, um sich mit den Händen zu schützen. Währenddessen wurde er mehrfach auf den Rücken und den Hinterkopf geschlagen. Zudem setzten die Täter Reizgas ein.

In der Folge entwendeten die Täter die Geldbörse des 27-Jährigen aus seinem Reisekoffer, ließen diesen jedoch am Ort des Geschehens zurück. Die Täter flüchteten daraufhin zu Fuß in unbekannte Richtung.

Aufgrund von Prellungen im Kopfbereich sowie Bauch- und Rückenschmerzen wurde der Tourist in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Da sich die Tat für den Geschädigten zu schnell ereignete, war er nicht in der Lage, einen der Täter zu erkennen oder zu sehen.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu den unbekannten Tätern werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755-10100 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell