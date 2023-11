Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Pkw-Diebstahl

Rastatt (ots)

Ein 32-jähriger Autobesitzer meldete am Donnerstagabend seinen Pkw beim Führungs- und Lagezentrum der Polizei als gestohlen. Das Fahrzeug soll in der Zeit von 18 bis 21 Uhr auf einem Parkplatz in Rastatt abgestellt worden sein. Da das Auto mit einem sogenannten "GPS-Tracker" ausgestattet ist, konnte der Besitzer den aktuellen Standort seines Fahrzeuges orten. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Rastatt konnte den Pkw mit Hilfe der "Tracking-App" in der Josef-Klimarx-Straße in Rastatt verschlossen auffinden. Im Fahrzeug befanden sich Gegenstände, die den Tatverdacht auf einen 21-Jährigen lenken.

Das Fahrzeug wurde dem Besitzer ausgehändigt. Die Ermittlungen zum genauen Tatablauf werden von den Beamten des Polizeireviers Rastatt geführt.

/vo

