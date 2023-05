LPI-SHL: Betrüger gescheitert

Hildburghausen (ots) - In der Nacht zu Mittwoch brachen bislang unbekannte Täter in eine Hildburghäuser Firma in der Bahnhofstraße ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt ins Gebäude und durchwühlten im Inneren Schubladen und Schränke. Bei dem Einbruch entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro. Was genau die Diebe entwendeten, muss nun geklärt werden. Zeugen, die verdächtige Personen- oder Fahrzeugbewegungen beobachtet haben, die mit dem Einbruch im ...

