POL-OG: Ettenheim - Rennradfahrer und Rollerfahrer verletzt

Offenburg (ots) - Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei sind am heutigen Freitagmorgen kurz vor 9 Uhr zu einem Brand in einer Werkstatthalle in der Weststraße ausgerückt. Aktuell dringt Rauch aus der Halle; offene Flammen sind derzeit nicht zu sehen. Durch die Einsatzmaßnahmen steht der dort verlaufende Schienenverkehr momentan still. Zur Brandentstehung kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen ...

