POL-VDMZ: Abfahrtskontrollen zeigen Erfolg

Heidesheim (ots) - Am Donnerstag, den 14.09.2023, kam es gegen 20:47 Uhr auf der BAB 643 in Fahrtrichtung Bingen an der Anschlussstelle Mainz-Mombach zu einem schweren Verkehrsunfall. Hierbei kam eine 22-jährige Motorradfahrerin in der Fahrbahnverschwenkung von der Schiersteiner Brücke auf die Vorlandbrücke vermutlich auf Grund von nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte in der ...

