Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Schwerer Motorradunfall auf der Schiersteiner Brücke

Heidesheim (ots)

Am Donnerstag, den 14.09.2023, kam es gegen 20:47 Uhr auf der BAB 643 in Fahrtrichtung Bingen an der Anschlussstelle Mainz-Mombach zu einem schweren Verkehrsunfall. Hierbei kam eine 22-jährige Motorradfahrerin in der Fahrbahnverschwenkung von der Schiersteiner Brücke auf die Vorlandbrücke vermutlich auf Grund von nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Abfahrt Mainz-Mombach mit der am linken Fahrbahnrand befindlichen Betonwand. Bei der Kollision wurde die Motorradfahrerin über die Betonmauer geschleudert und kollidierte mit dem Brückengelände. Im Anschluss blieb sie auf dem Fußweg hinter dem Betonmauer liegen. Die verletzte Motorradfahrerin konnte schließlich durch Ersthelfer und die vor Ort befindlichen Einsatzkräfte auf Grund ihrer Hilferufe aufgefunden und versorgt werden. Die Motorradfahrerin erlitt durch den Verkehrsunfall mehrere Frakturen und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht und notoperiert. Die Abfahrt Mainz-Mombach wurde im Rahmen der Unfallaufnahme für knapp eineinhalb Stunden gesperrt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet hatten. Diese können sich unter der Telefonnummer 06132 950-0 bei der Polizeiautobahnstation Heidesheim melden oder eine E-Mail an pastheidesheim@polizei.rlp.de schreiben.

