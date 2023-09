Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Ingelheim, A60, Motorradfahrer schwer verletzt

Heidesheim (ots)

Am Montag, den 11.09.2023 kam es gegen 21:04 Uhr auf der A60, Fahrtrichtung Darmstadt, auf Höhe der Anschlussstelle Ingelheim-West aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad. Der 62-jährige Fahrer des Motorrads wurde schwer verletzt, war jedoch ansprechbar und wurde zeitnah in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der 20-jährige Autofahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Durch umherfliegende Teile wurde noch ein weiterer PKW leicht beschädigt. Die A60 in Fahrtrichtung Darmstadt musste im Rahmen der Unfallaufnahme bis 23:00 Uhr voll gesperrt werden, woraufhin es zu erheblichem Rückstau kam. Der Verkehr wurde frühzeitig über die Anschlussstelle Bingen-Ost abgeleitet.

Zur abschließenden Klärung des Unfallhergangs werden noch weitere Zeugen gesucht, die Angaben zu diesem Vorfall machen können. Diese können sich bei der PASt Heidesheim telefonisch unter 06132-9500 oder per E-Mail unter pastheidesheim@polizei.rlp.de melden.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell