Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Panne entlarvt gefälschten Führerschein

A61 - Gau-Bickelheim (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 07:00 Uhr, meldete eine Zeugin ein Pannenfahrzeug, welches auf der A61 in Höhe Gau-Bickelheim im Grünstreifen stehen würde. Die Streife der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim konnte vor Ort feststellen, dass der PKW aus dem Ortenaukreis einen technischen Defekt hat. Bei dem Fahrzeug befanden sich zwei Männer, die beide behaupteten, nicht gefahren zu sein. Aufgrund eines aufgefundenen Portemonnaies in der Fahrertür und der späteren Aussage seines Chefs kann einer der beiden Männer, ein 30-jähriger Afghane, als Fahrer identifiziert werden. Im Portemonnaie befindet sich ein griechischer Führerschein, der auf den 30-Jährigen ausgestellt ist. Mit diesem versuchte der in Bergisch Gladbach wohnende Mann vorzugaukeln, dass er eine gültige EU-Fahrerlaubnis besitzt. Das Streifenteam konnte das Dokument jedoch schnell als Totalfälschung entlarven. Der Beschuldigte musste die Beamten auf die Dienststelle begleiten. Ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

