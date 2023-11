Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Scherzheim - Pkw nach Unfall in der Rench

Scherzheim (ots)

Am Donnerstagabend gegen 21:40 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der EDF-Straße. Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer fuhr von Scherzheim kommend in Richtung Helmingen, als ein Reh die Straße überquerte haben soll. Nach eigenen Angaben versuchte der 18-Jährige dem Reh auszuweichen, jedoch steuerte er in die rechtsliegende Grünfläche. Der Pkw überschlug sich und kam in der Rench auf dem Dach liegend auf. Die zwei Insassen des Wagens konnten sich selbst befreien und liefen in die nächstliegende Ortschaft, von wo aus sie den Notruf wählten. Zur weiteren Abklärung wurden der Fahrer und der Beifahrer leicht verletzt ins Klinikum verbracht. Zur Kollision mit dem Reh soll es nicht gekommen sein. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 6.000 Euro. /ja

