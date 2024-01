POL-DA: Rüsselsheim: Einbruch durch Terrassentür

Darmstadt (ots) - Wegen des Verdachts des schweren Raubes am Freitag (29.12.) an einer Bushaltestelle in der Otto-Röhm-Straße hat das Kommissariat 10 in Darmstadt ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ersten Ermittlungen zufolge sollen drei bislang noch unbekannte Täter gegen 21:20 Uhr an der Haltestelle auf ...

mehr