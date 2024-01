POL-DA: Darmstadt: Nach Einbruch in Studentenwohnheim Zeugen gesucht

Bensheim (ots) - In der Goethestraße in Auerbach brachen in der Nacht zum Samstag (30.12.), in der Zeit zwischen 18.00 und 1.30 Uhr, unbekannte Täter in ein Wohnhaus ein. Die ungebetenen Besucher verschafften sich über die Terrassentür Zugang in die Räumlichkeiten. Sie erbeuteten anschließend unter anderem diverse Schmuckstücke, Geld und weitere Wertsachen. Es ...

