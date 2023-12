Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Brüser Berg: Kriminalpolizei ermittelt nach Wohnungseinbrüchen - Hinweise erbeten

Bonn (ots)

Am Dienstagabend (19.12.2023) wurden der Bonner Polizei drei Wohnungseinbrüche auf dem Brüser Berg gemeldet.

Um 18:00 Uhr stellten die Bewohner eines Reihenhauses in der Celsiusstraße bei ihrer Rückkehr einen Einbruch fest. Unbekannte waren zwischen 11:30 Uhr und dem Entdeckungszeitpunkt über ein aufgehebeltes Fenster in die Räume eingedrungen und hatten Schmuck und Bargeld entwendet.

Durch eine aufgehebelte Terrassentüre gelangten Unbekannte im Zeitraum zwischen 16:30 Uhr und 21:00 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Dornierstraße und entwendeten Bargeld. Vor Ort wurde von Zeugen ein etwa 25-30 Jahre alter Mann beobachtet, der als etwa 1,80 m groß sowie mit dunkler Jacke und heller Mütze beschrieben wird. Zwischen 16:00 Uhr und 19:15 Uhr hebelten Einbrecher auch die Terrassentüre eines Reihenhauses in der Messerschmittstraße auf. Aus den Räumen wurde nach bisherigen Feststellungen eine Kamera gestohlen.

In allen Fällen gelang es den Tätern, unerkannt vom Tatort zu fliehen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat in den Tatzeiträumen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Tatorte gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell