Unachtsamkeit führte wohl zu einem Unfall am Mittwoch in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 12 Uhr war eine 53-Jährige mit ihrem Audi auf der B10 unterwegs. Sie kam aus Richtung Neu-Ulm und fuhr am Blauburer-Tor-Ring ab. Ein 18-Jähriger fuhr vor ihr in gleicher Richtung. Der war mit einem Fahrschulauto unterwegs. An der Einmündung zum Kreisverkehr verringerte der Fahrschüler seine Geschwindigkeit, hielt aber an der Stoppstelle nicht an. Der 24-Jährige Fahrlehrer leitete deshalb die Bremsung ein. Das bemerkte wohl die 53-Jährige zu spät und fuhr in das Heck des BMW. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Ulm hat den Unfall aufgenommen und ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Den Schaden an den fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf etwa 3.000 Euro.

