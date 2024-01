Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf: Einbruch in Tankstelle

Täter erbeuten Zigaretten

Zeugen gesucht

Roßdorf (ots)

In der Nacht von Dienstag (02.01.) auf Mittwoch (03.01.) drangen Kriminelle in eine Tankstelle in der Darmstädter Straße ein. Gegen 2.30 Uhr schlugen die unbekannten Täter die Schaufensterscheibe ein und gelangten dadurch in den Verkaufsraum. Aus dem Kassenbereich entnahmen sie anschließend Zigaretten im Gesamtwert von etwa 15.000 Euro. Durch das gewaltsame Eindringen entstand ein Sachschaden von circa 2.000 Euro. Im Anschluss flüchteten die Täter zu Fuß in Richtung des Spessartrings.

Kurz darauf fuhr ein Pkw in grauer oder silberner Farbe an der Tankstelle in hoher Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Roßdorf vorbei. Bei diesem könnte es sich möglicherweise um das Fluchtfahrzeug handeln. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Beides männliche Personen mit einer Körpergröße von etwa 1,80 bis 1,90 Metern. Darüber hinaus trugen sie jeweils einen schwarzen Kapuzenpullover, eine dunkle Jeans, schwarze Handschuhe sowie schwarze Turnschuhe. Einer der beiden trug eine weiße und der andere eine schwarze Sturmmaske.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls wurden durch das Fachkommissariat 21/22 der Kriminalpolizei Darmstadt übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell