Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 21-Jähriger bei Unfall verletzt

Attendorn (ots)

Ein Verkehrsunfall hat sich am Freitag (24. November) gegen 7 Uhr auf der K 17 in zwischen Bremge und Repe ereignet. Dabei befuhr ein 21-jähriger Autofahrer die Straße in Richtung Repe. An dem Abzweig in Richtung Bürberg verlor der Fahranfänger die Kontrolle über seinen Pkw und kam mit diesem nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto rollte eine Böschung herunter, touchierte auf einer Wiese einen Zaun und kam auf der Seite zum Liegen. Der Fahranfänger musste von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Eurobereich. Die Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.

