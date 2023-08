Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Garage aufgebrochen

Weimar (ots)

Am Freitag wurde durch einen Anwohner gemeldet, dass seine Garage in der Schwanseestraße aufgebrochen wurde. Die Garage gehört zum Garagenkomplex in der Schwanseestraße Ecke Budapester Straße. Im Tatzeitraum von ca. zwei Wochen hat sich ein unbekannter Täter auf bislang unbekannte Art und Weise Zutritt zur Garage des Mitteilers verschafft. In der Garage befand sich ein Krankenfahrstuhl, von welchem das Zündschloss sowie die dazugehörige Schutzklappe durch den unbekannten Täter gewaltsam entwendet wurde. Weitere angegriffene Garagen konnten in dem Komplex vorerst nicht festgestellt werden. Das Beutegut beläuft sich somit auf ca. 500,00 EUR.

