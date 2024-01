POL-KN: (Tuttlingen) Unfall fordert eine leicht verletzte Person und rund 18.000 Euro Schaden - Polizei sucht Unfallzeugen

Konstanz (ots) - Zu einer Verfolgungsfahrt mit anschließendem Verkehrsunfall kam es am Samstag, 27.01.2024 gegen 23:50 Uhr ausgehend von Rottweil-Neukirch in Schömberg im Landkreis Reutlingen. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Rottweil wurde in der Zepfenhaner Straße in Rottweil-Neukirch auf die ...

mehr