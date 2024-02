Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Radfahrerin durch Verkehrsunfall schwer verletzt

Troisdorf (ots)

Am Dienstagmorgen (13. Februar) kam es zu einem Alleinunfall an der Lambertusstraße in Troisdorf-Müllekoven, bei dem eine 61-jährige Radfahrerin schwer verletzt wurde. Gegen 08:00 Uhr befuhr die Troisdorferin mit ihrem Fahrrad die Lambertusstraße in Richtung Sankt-Adelheid-Straße. Da sich auf der Fahrbahn ein Müllfahrzeug befand, fuhr die 61-Jährige auf den Gehweg, um an dem LKW vorbeizukommen. Beim Wiedereinscheren auf die Straße stürzte die Radfahrerin ohne Fremdeinwirkung. Durch den Fall zu Boden wurde die Troisdorferin schwer verletzt. Nach ärztlicher Behandlung an der Unfallstelle kam sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell