Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fußgänger auf Parkplatz angefahren

Eitorf (ots)

Am Mittwochmittag (14. Februar) ereignete sich ein Verkehrsunfall auf einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes an der Straße "Im Auel" in Eitorf, bei dem ein 59-jähriger Windecker verletzt wurde. Gegen 12:30 Uhr ging der 59-Jährige zu Fuß über den Parkplatz. Gleichzeitig beabsichtigte eine 58-jährige Eitorferin mit ihrem Hyundai den Parkplatz zu verlassen. Nach Angaben der Autofahrerin habe sie den Fußgänger nicht wahrgenommen, sodass es zu einem Kontakt kam. Der 59-Jährige wurde verletzt. Nach erster Behandlung an der Unfallstelle kam er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Hyundai entstand augenscheinlich kein Sachschaden. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung leiteten die Polizisten gegen die 58-Jährige ein. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell