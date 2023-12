Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall durch umgestürzten Baum

Zerf (ots)

Am Donnerstag, den 21.12.2023 ereignete sich gegen 18:25 Uhr ein Verkehrsunfall im Bereich der Bundesstraße 407. In Höhe der ersten Abfahrt Richtung Weiskirchen (von Zerf kommend) entwurzelte der starke Wind eine ca. 30m hohe Fichte, die in der Folge auf die Fahrbahn stürzte und diese komplett blockierte. Ein mit drei Personen besetzter PKW konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und stieß mit dem Baum zusammen. Am Fahrzeug entstand hierbei erheblicher Schaden, die Insassen blieben glücklicherweise unverletzt. Die Fahrbahn musste für ca. 30 Minuten voll gesperrt werden. Die freiwillige Feuerwehr Zerf und die Straßenmeisterei Hermeskeil beseitigten die Störung sehr schnell, woraufhin der Verkehr wieder störungsfrei fließen konnte.

