Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Tödlicher Verkehrsunfall in den Weinbergen

Fell (ots)

In der Nacht zum 21.12.2023 kam es in den Feller Weinbergen zu einem folgeschweren Verkehrsunfall. Der 84-jährige Fahrzeugführer kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und fuhr mehrere hundert Meter den Weinberg hinab, bis sich das Fahrzeug letztlich überschlug. Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Im Einsatz waren mehrere Fahrzeuge der Polizeiinspektion Schweich, der Feuerwehren Fell und Schweich, sowie des Rettungsdienstes.

