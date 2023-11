Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rimbach: Brand einer Doppelgarage mit hohem Sachschaden

Rimbach (ots)

Am Freitagnachmittag (17.11.) um kurz vor 16:00 Uhr meldeten Anwohner der Rettungsleitstelle Bergstraße den Brand einer Doppelgarage. Die Garage grenzt an ein Wohnhaus und darüber befindet sich eine Wohnung. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Rimbach und Mörlenbach konnten das Feuer löschen und ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindern. Die Wohnung über der Garage ist durch die starke Rauchentwicklung vorläufig unbewohnbar. Die Bewohnerin ist bei ihrer Familie untergekommen. Verletzt wurde niemand. Durch die Feuerwehr wird der entstandene Sachschaden auf eine niedrige sechsstellige Summe geschätzt. Der Wert der in der Garage verbrannten Motorräder, Fahrräder und Werkzeuge beträgt ca. 60.000EUR. Die Ermittlungen zur Brandursache erfolgen am Montag durch die Kriminalpolizei. gefertigt: Steffen Pietschmann

