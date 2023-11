Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 22-Jähriger auf Schulgelände festgenommen

Darmstadt (ots)

Nach einem Vorfall auf einem Schulgelände am Kapellplatz am Freitagvormittag (17.11.) haben Polizeikräfte einen 22-Jährigen vorläufig festgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Mann, der aktuell in Griesheim gemeldet ist, mit einem 24 Jahre alten Begleiter gegen 9.30 Uhr das Schulgelände betreten und hier aggressiv gegen eine 20-Jährige vorgegangen sein. Hintergrund wären Beziehungsstreitigkeiten gewesen. Laut Zeugenaussagen habe der Tatverdächtige die junge Frau getreten und auch mit einem Messer gedroht. Eine Lehrkraft sowie mehrere Schüler wurden auf den Vorfall aufmerksam, kamen zur Hilfe und überwältigten den 22 Jahre alten Mann. Sein Begleiter ergriff zu Fuß die Flucht. Bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeistreifen konnte der Tatverdächtige vor Ort festgehalten werden. Er wurde festgenommen und das mutmaßliche Tatmesser sichergestellt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,56 Promille. Für weitere kriminalpolizeiliche Maßnahmen kam er auf die Wache, wo ein Verfahren gegen ihn eingeleitet wurde. Im Rahmen der Fahndung konnten Polizeikräfte den flüchtigen 24-Jährigen in der Innenstadt ausmachen und ebenfalls festnehmen. Inwieweit er an der Tat beteiligt war, ist Gegenstand der Ermittlungen des Kommissariats 35 der Darmstädter Kriminalpolizei.

