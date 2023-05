Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe

Schalksmühle (ots)

Eine 69-jährige Schalksmühlerin wurde vermutlich am Dienstag beim Einkaufen in einem Discounter an der Hülscheider Straße bestohlen. Sie kaufte zwischen 8.45 und 11 Uhr ein. Dabei hatte sie einen Beutel mit der Brieftasche an den Einkaufswagen gehängt. Weil sie ihr Bargeld in einer extra Geldbörse verwahrt, fiel ihr erst später auf, dass die Brieftasche mit ihren Papieren weg war. Sie erstattete am Donnerstag Anzeige bei der Polizei. Die warnt weiter vor Taschendieben, die insbesondere in den heimischen Discountern nach ihren meist älteren Opfern suchen. Deshalb sollten Wertsachen grundsätzlich dicht am Körper getragen werden - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. Keinesfalls darf mit der Bankkarte auch die PIN ins Portemonnaie gesteckt werden. (cris)

