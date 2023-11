Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Falsche Polizisten betrügen Seniorenpaar

Wer kann Hinweise geben?

Griesheim (ots)

Am Donnerstag (16.11.) brachten Betrüger ein Seniorenpaar um Geld und Schmuck. Nach ersten Erkenntnissen meldeten sich die Täter zunächst über Telefon und gaben an, die Kinder hätten einen schweren Autounfall verursacht. Die Kriminellen behaupteten weiter, dass man eine Haft nur durch Zahlung einer Kaution abwenden könnte. Das Paar übergab um circa 16:00 Uhr "Am Markt" und später in Frankfurt in der Moselstraße Schmuck und Geld an die Kriminellen. Der Schaden wird aktuell auf eine fünfstellige Summe geschätzt.

Die Kriminalpolizei des zentralen Ermittlungskommissariates 40 in Darmstadt hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. Hinweise aus der Bevölkerung werden unter der Rufnummer 06151/969-0 erbeten.

Die Polizei rät: Lassen Sie sich nicht verunsichern oder in Angst und Schrecken versetzen! Legen Sie sofort auf und rufen Sie bei der Person an, um die es geht. Bei Zweifeln wenden sie sich an Freunde und Verwandte. Auch können Sie immer die Polizei verständigen! Übergeben Sie unter keinen Umständen Geld oder Wertsachen an fremde Personen nur aufgrund eines Telefonats!

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell