In der Nacht auf Freitag (17.11.) brachen Unbekannte in ein Sportheim in der Adalbert-Stifter-Straße ein. Die Täter verschafften sich mit Gewalt Zutritt in das Gebäude und durchwühlten dieses. Neben der Eingangstür wurden weitere Fenster und Türen beschädigt, sodass der Sachschaden auf mehrere tausend Euro geschätzt wird.

Zudem wurde nur wenige 100 m entfernt eine Elektroladesäule für Wohnmobile im Seeweg aufgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus dieser das Münzgeld gestohlen. Die Schadenshöhe ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Ein Tatzusammenhang der beiden Fälle wird derzeit geprüft. Die Ermittlungen wurden in beiden Fällen durch das Kommissariat 21/22 in Erbach aufgenommen. Hinweise können unter der Rufnummer 06062/953-0 mitgeteilt werden.

