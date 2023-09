Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Bei Geschwindigkeitskontrolle wird offener Haftbefehl vollstreckt; Unbekannter beschädigt Vorfahrtsschild und flüchtet und mehr

Offenbach (ots)

Bereiche Offenbach und Main Kinzig

1. Bei Geschwindigkeitskontrolle wird offener Haftbefehl vollstreckt - Rodgau / Klein-Auheim / Bundesstraße 43a

(cb) Die Beamten der Autobahnpolizei Langenselbold haben am Montag Geschwindigkeitskontrollen unter anderem im Bereich der Bundesstraßen 45 sowie 43a durchgeführt und einige Verstöße festgestellt: Bereits am Morgen, gegen 8 Uhr, befuhr ein Suzuki die Bundesstraße 43a von Hanau in Richtung Dieburg. Bei der Kontrolle des Fahrzeuges sowie der Personen im Fahrzeug, fiel den Polizeibeamten auf, dass der 24-jährige Beifahrer per Haftbefehl gesucht wurde. Durch Zahlung des geforderten Geldbetrages konnte die Vollstreckung des Haftbefehles verhindert werden. Gegen Mittag wurde ein 35-jähriger Taxifahrer auf der Bundesstraße 43a in Höhe Klein-Auheim gestoppt, da dieser dem vorausfahrenden Fahrzeug nach Angaben der Beamten zu dicht auffuhr. Grund für das Fahrverhalten des Fahrers dürfte sein Fahrgast gewesen sein, welcher angeblich dringend zu einem Termin musste. Dieses Verkehrsvergehen wird mit 100 Euro Geldbuße sowie einem Punkt in Flensburg geahndet. Im weiteren Verlauf der Kontrollen fiel den Polizisten gegen 21.20 Uhr ein silberner Golf auf, da dieser mit rasanter Geschwindigkeit auf der Bundesstraße 45 von Hanau in Fahrtrichtung Dieburg fuhr. Auf diesem Abschnitt der Bundestraße sind 80 km/h erlaubt. Mehrere durchgeführte Geschwindigkeitskontrollen zeigten, dass der 34-jährige Hanauer im Durchschnitt etwa 50 km/h zu schnell unterwegs war. Im weiteren Verlauf der Bundesstraße war die Geschwindigkeit auf 100 Stundenkilometer begrenzt, auf diesem Fahrbahnabschnitt übertrat der Golf-Fahrer die vorgegebene Geschwindigkeit um 73 km/h. Auf den Hanauer dürften nun ein Bußgeld in Höhe von 700 Euro, drei Monaten Fahrverbot sowie zwei Punkten in Flensburg zukommen.

Bereich Offenbach

1. Wer fuhr bei Rot? Die Mühlheimer Polizei sucht Zeugen - Mühlheim/Obertshausen

(cb) Wer am Donnerstag, gegen 7.45 Uhr, im Bereich der Obertshäuser Straße/Tempelhofer Straße unterwegs waren, könnten Zeuge eines Verkehrsunfalles geworden sein. Ein 61-jähriger Fahrer befuhr mit seinem VW Golf die Tempelhofer Straße und wollte auf die Bundesstraße 448 auffahren, als gleichzeitig eine Mini-Fahrerin die Obertshäuser Straße aus Mühlheim kommend in Fahrtrichtung Obertshausen befuhr. Im ampelgeregelten Kreuzungsbereich kollidierten beide Fahrzeuge miteinander. Der VW Golf wurde im Bereich des Fahrzeughecks und der Mini im Bereich der Front beschädigt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 28.000 Euro. Aufgrund widersprüchlicher Angaben der Unfallbeteiligten zur jeweiligen Ampelschaltung sucht die Polizei nun Zeugen und bittet diese, sich unter der 06108 6000-0 bei der Polizeistation Mühlheim zu melden.

Bereich Main-Kinzig

1. Hinweise erbeten: Grauer Opel zerkratzt und eingedellt - Maintal

(cb) Ein grauer geparkter Opel Zafira wurde zwischen Mittwochnachmittag (16 Uhr) und Donnerstagmittag (12 Uhr) in der Straße "Am Weides" im Bereich der 10er-Hausnummern beschädigt. Der bis dato unbekannte Unfallverursacher zerkratzte und zerbeulte den Opel im Bereich des linken Kotflügels. Ohne sich um den Schaden von etwa 500 Euro zu kümmern verließ dieser den Unfallort. Die Polizei in Maintal nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06181 4302-0 entgegen.

2. Diebe stahlen Lexus - Nidderau

(jm) Autodiebe stahlen in der Westendstraße einen in Höhe der einstelligen Hausnummern geparkten Lexus RX, an dem MKK-Kennzeichen angebracht waren. Der schwarze Wagen wurde am Sonntag, gegen 17 Uhr, vor dem Wohnhaus abgestellt und der Diebstahl am Montag (12 Uhr) festgestellt. Die Kripo bittet um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib des Autos unter der Rufnummer 06181 100-123.

3. Einbruch in Firmengebäude - Wächtersbach

(jm) Diebe erbeuteten in der Nacht zum Sonntag bei einem Einbruch in ein Firmengebäude in der Kinzigstraße einen Tresor. Die Täter hatten zwischen Samstag (17 Uhr) und Sonntagmorgen (8.20 Uhr) eine Tür zum Gebäude aufgehebelt und eine weitere Türe im Inneren eingeschlagen. Sie durchwühlten anschließend die Räume der Firma offenbar nach Wertgegenstände und nahmen einen etwa 150 Kilogramm schweren Tresor samt dem Inhalt mit. Der Sachschaden wird auf 5.500 Euro geschätzt. Die Kripo hat die Ermittlungen bereits aufgenommen und erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung. Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen sowie Fahrzeuge gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 zu melden.

4. Wer fuhr gegen den blauen Toyota? - Bad Orb

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht am Freitag in der Bahnhofstraße sucht die Polizei den Verursacher des auf etwa 1.000 Euro geschätzten Schadens an einem blauen Toyota Proace. Dieser war vorwärts auf einem Parkplatz einer Anlage im Bereich der einstelligen Hausnummern geparkt. In der Zeit zwischen 15 und 18 Uhr beschädigte der bislang Unbekannte vermutlich beim Ein- oder Ausparken die hintere Stoßstange des geparkten Wagens. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Orb telefonisch unter 06052 9148-0 entgegen.

5. Unbekannter beschädigt Vorfahrtsschild und flüchtet - Schlüchtern

(jm) Ein Verkehrsschild hat ein unbekannter Autofahrer in der Obertorstraße angefahren und ist im Anschluss geflüchtet. Ein Verkehrsteilnehmer meldete am Sonntagmorgen das abgeknickte Vorfahrtsschild im Bereich der 30er-Hausnummern der Polizei. Die Ordnungshüter gehen davon aus, dass das Verkehrszeichen in der Nacht zum Sonntag beschädigt wurde. Der Verursacher kam ersten Erkenntnissen zufolge nach links von der Fahrbahn ab und verursachte den Schaden von 500 Euro. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06661 9610-0 auf der Wache der Polizeistation Schlüchtern.

Offenbach, 12.09.2023, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell