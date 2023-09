Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Auto durch Ast auf Fahrbahn beschädigt, 41-Jähriger bei Unfallflucht leicht verletzt, Zwei Schwerverletzte bei Frontalkollision

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung: Auto durch Ast auf Fahrbahn beschädigt - Rodgau/Weiskirchen

(lei) Etwa 1.500 Euro Sachschaden hat eine 28-jährige VW-Fahrerin zu beklagen, nachdem sie am Montagabend, gegen 22.10 Uhr, mit ihrem Golf in der Daimlerstraße über einen auf der Straße liegenden Ast gefahren war. Das etwa sechs Meter lange Gehölz mit rund fünf Zentimetern Durchmesser hatten laut Zeugenangaben zwei 16 bis 18 Jahre alte Jugendliche kurz zuvor in Höhe der Anhalter Straße auf die Fahrbahn gelegt. Anschließend war das Duo durch die Unterführung in Richtung Ostpreußenstraße davongelaufen. Der etwa 1,80 Meter große Junge hatte kurze schwarze Haare und trug ein dunkles T-Shirt sowie eine kurze Hose. Seine gut 1,65 Meter große Begleiterin hatte dunkle lange glatte Haare (zum Zopf) und war mit einem Top-Oberteil sowie einer langen Hose bekleidet. Weitere Hinweise nimmt die Polizeistation in Heusenstamm, die nun wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt, unter der Telefonnummer 06104 6908-0 entgegen.

Bereich Main-Kinzig

1. 41-Jähriger bei Unfallflucht leicht verletzt: Suche nach weißem Kleinbus - Freigericht/Somborn

(lei) Nach einem Unfall in der Hanauer Straße, der sich bereits am Samstagnachmittag ereignete, bitten die Unfallfluchtermittler nun nach weiteren Zeugenhinweise zu einem weißen Kleinbus. Dieser war gegen 17.45 Uhr in Höhe der Hausnummer 36a mit dem Crafter eines 41-Jährigen kollidiert (Sachschaden rund 2.000 Euro). Durch den Zusammenstoß wurde der Außenspiegel auf der Fahrerseite des VW beschädigt, sodass das Glas zersprungen war und sich der Mann leichte Verletzungen im Bereich des linken Armes zuzog. Der unbekannte Kleinbus-Fahrer fuhr anschließend unerlaubt davon. Die Beamten nehmen weitere Hinweise unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegen.

2. Zwei Schwerverletzte bei Frontalkollision - L 3216 / Aufenau

(lei) Alkoholeinfluss könnte die Ursache für einen Verkehrsunfall am frühen Montagabend auf der Landesstraße 3216 gewesen sein, bei dem die Fahrerinnen beider beteiligter Autos schwer verletzt wurden. Gegen 18.40 Uhr war eine 33-jährige Audi-Fahrerin in Richtung Salmünster unterwegs, als sie ersten Erkenntnissen zufolge kurz nach dem Ortsausgang von Aufenau in einer Linkskurve auf die Gegenfahrspur geriet, wo ihr eine 37 Jahre alte Ford-Lenkerin entgegenkam. Die Fahrerin des C-Max versuchte wohl noch nach links auszuweichen, dennoch kam es zum nahezu frontalen Aufprall beider Fahrzeuge. Die Kollision war so heftig, dass bei dem A3 das vordere rechte Rad abgerissen wurde, sich beide Fahrzeuge um die eigene Achse drehten und der Ford im Graben landete. Beide Frauen erlitten infolgedessen schwere Verletzungen und mussten ins Krankenhaus verbracht werden - die 33-Jährige sogar mit einem Rettungshubschrauber. Da sie unter Alkoholeinfluss stand und ein entsprechendes Atemtestgerät einen Wert von 1,8 Promille anzeigte, musste sie eine Blutprobe abgeben. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Landesstraße für etwa drei Stunden komplett gesperrt werden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf über 30.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

Offenbach, 12.09.2023, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell