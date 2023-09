Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Sonntag, 10.09.2023

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

- Kein Beitrag -

Bereich Main-Kinzig

1. Vollbrand eines Traktors - Gemarkung Schlüchtern

Kurz nach 11 Uhr am Samstagvormittag wurde die Polizeistation Schlüchtern über einen Brand informiert. Der Besitzer einer New Holland Landmaschine hatte einen Knall von seinem Hof nahe des Schwarzbachs gehört. Zuvor war der Traktor zum Mähen genutzt und abgestellt worden. Bei Erreichen des Hofs brannten bereits die Maschine sowie 120 gefertigte und in der Nähe gelagerte Strohballen. Die Feuerwehr unterstützte den Landwirt bei seinen Löschversuchen und konnte den Brand beseitigen und ein weiteres Ausbreiten verhindern. Der Schaden des vernichteten Strohs sowie des zerstörten Traktors werden auf 30.000 Euro geschätzt. Die Ursache des Brandes war sehr wahrscheinlich auf einen technischen Defekt zurück zu führen.

Die Autobahnpolizei berichtet:

- Kein Beitrag -

Offenbach am Main, 10.09.2023, Scheerbaum, PHK - PvD

