Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Samstag, 09.09.2023

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Bereich Main-Kinzig

1. Roller und Bargeld geraubt - Bruchköbel

Am gestrigen Freitagabend gegen 23.30 Uhr kam es in Bruchköbel zu einem Raubüberfall. Die beiden Geschädigten waren zu dieser Zeit zu Fuß in der Nähe der Heinrich-Böll-Schule unterwegs. Sie wurden von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen. Einer der Geschädigten wurde von den Tätern geschlagen und getreten. Dem anderen wurde der mitgeführte Motorroller und Bargeld abgenommen. Die drei Täter werden als männlich, ca. 18 Jahre alt und 180 cm groß beschrieben. Alle trugen Sturmmasken. Einer soll zudem eine blaue Jacke und Bluejeans, ein anderer eine lange graue Jogginghose und ein weißes T-Shirt getragen haben. Die Angreifer sollen anschließend zu dritt auf dem Roller geflüchtet sein. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 06181 / 100-123 in Verbindung zu setzen.

Die Autobahnpolizei berichtet:

Offenbach am Main, 09.09.2023, Pradel PvD

