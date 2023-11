Oberzent (ots) - In der Nacht auf Freitag (17.11.) brachen Unbekannte in ein Sportheim in der Adalbert-Stifter-Straße ein. Die Täter verschafften sich mit Gewalt Zutritt in das Gebäude und durchwühlten dieses. Neben der Eingangstür wurden weitere Fenster und Türen beschädigt, sodass der Sachschaden auf mehrere tausend Euro geschätzt wird. Zudem wurde nur wenige ...

mehr