Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung für die PI Verden

Osterholz vom 22.10.2023

PI Verden Osterholz (ots)

Bereich Osterholz:

Ritterhude In der Zeit von Freitagmittag bis in den frühen Samstagmorgenstunden wurde von einer Baustelle in der Bremer Landstraße eine Rüttelplatte entwendet. Es wird gebeten sachdienliche Hinweise an die Polizei Ritterhude unter 04292/811740 zu melden.

Schwanewede

Am Samstagabend befuhr ein 18-Jähriger mit seinem Pkw Ford die Straße Grafe in Richtung Mühlenberg und verlor hierbei in einer Linkskurve aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er schleuderte durch den Seitenraum und kam im Graben zu stehen. Sowohl der Fahrzeugführer als auch seine drei Mitfahrer, die 16 und 17 Jahre alt sind, wurden hierbei leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Sie zogen sich Prellungen und Stauchungen zu. Der Pkw wurde rundum beschädigt, war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst aus dem Graben geborgen werden.

Bereich Achim:

-Keine presserelevanten Ereignisse -

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

-Keine presserelevanten Ereignisse -

Bereich Verden:

-Keine presserelevanten Ereignisse -

-Hensen, POK-

