POL-PDWIL: Sitzgruppe entwendet

Wittlich (ots) - Am Donnerstag, den 06.07.2023 im Zeitraum zwischen 09:00 Uhr und 11:30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Kuhtrift in Altlay im Kreis Cochem-Zell ein. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschafften sich die Täter während der Abwesenheit der Bewohner über den rückwärtigen Bereich des Grundstücks Zugang zum Anwesen. Anschließend durchsuchten sie dieses und erbeuteten diverse Wertgegenstände. Es entstand ...

mehr