POL-SU: Autofahrer kommt von der Fahrbahn ab und wird verletzt

Hennef (ots)

Am Donnerstagmittag (15. Februar) ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Straße "Zum Gleichen" in Hennef-Käsberg, bei dem ein 40-jähriger Hennefer verletzt wurde. Gegen 12:00 Uhr befuhr der 40-Jährige mit seinem Ford die Bundesstraße 8 (B8) in Richtung der Bundesautobahn 560. Vor dem Fordfahrer befand sich ein 58-jähriger Nissanfahrer (ebenfalls aus Hennef), der von der B8 auf die Straße "Zum Gleichen" abbiegen wollte. Nach eigenen Angaben habe der 40-Jährige den Abbiegevorgang zu spät wahrgenommen. Da er nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, entschied er sich nach rechts auszuweichen. Dadurch kam der Fordfahrer von der Fahrbahn ab und fuhr durch eine Grünfläche. Im Anschluss kollidierte er mit einem Verkehrsschild, überquerte die Straße "Zum Gleichen" und kam auf einer weiteren Grünfläche schließlich zum Stillstand. Zu einer Kollision mit dem Nissanfahrer kam es nicht. Der 40-Jährige wurde leicht verletzt. Nach medizinischer Behandlung an der Unfallstelle kam er in ein Krankenhaus. Durch aufgewirbelte Erde und Steine wurde das Fahrzeug des 58-Jährigen beschädigt. Der Pkw des 40-Jährigen wurde ebenfalls beschädigt. Der Gesamtsachschaden wird auf einen vierstelligen Euro-Betrag geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (Re)

