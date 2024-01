POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht mit leichtverletzter Fahrradfahrerin ---Zeugenaufruf

Ludwigshafen, Stadtteil Süd (ots) - In der Zeit zwischen Samstag, 13.01.2024, 22.00 Uhr, und Sonntag, 14.01.2024, 03.25 Uhr, wurde die Heckscheibe eines silberfarbenen Peugeot-Kombi in der Erich-Reimann-Straße in Ludwigshafen durch unbekannte Täter eingeschlagen. Es wurde nichts aus dem Fahrzeug entwendet. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die im fraglichen Zeitpunkt verdächtige Personen oder ...

