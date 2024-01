Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbrüche in Transporter

Ludwigshafen, Stadtteil Süd (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch Eindrücken eines Dreieckfensters an der Beifahrertür Zugang zum Innenraum eines weißen Mercedes-Transporters und entwendeten die Fahrzeugbatterie, Dokumente, sowie eine Rückfahrkamera. Das Fahrzeug war am Freitag (12.01.) gegen 20 Uhr in der Erich-Reimann-Straße abgeparkt worden. Am Samstagmorgen, gegen 08:45 wurde der Einbruch durch den 43-jährigen Fahrzeughalter festgestellt.

In einem zweiten Fall entwendeten unbekannte Täter das Lenkrad, sowie den Bordcomputer eines Mercedes-Transportes, welcher in der Saarlandstraße, in Höhe des Schulzentrum Mundenheim abgeparkt war. Auch in diesem Fall konnten sich die Täter durch Eindrücken eines Fensters Zugang verschaffen. Als möglicher Tatzeitraum wurde in diesem Fall Freitag, 12.01.2024 bis Samstag 13.01.2024, 08:00 Uhr ermittelt.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Ludwigshafen nach Zeugen, welche in den fraglichen Zeiträumen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Standorte der beiden Fahrzeuge machen können.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

