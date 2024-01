Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Körperverletzungsdelikt

Ludwigshafen, Berliner Platz (ots)

Am frühen Samstagmorgen kam es auf dem Berliner Platz zu Streitigkeiten zwischen einem 19-jährigen Mann aus Ludwigshafen und einem 23-jährigen Mann aus Heßheim, in dessen Verlauf sich der 19-jährige Mann leicht am Unterarm verletzte. Im Rahmen der polizeilichen Aufnahme des Streites beleidigte und bedrohte der 19-Jährige schließlich noch die eingesetzten Polizeibeamten. Gegen ihn wird nunmehr wegen Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung ermittelt.

