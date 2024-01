POL-PPRP: Polizeieinsatz am Ludwigshafener Hauptbahnhof

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit vom 10.01.2024, 23 Uhr bis zum 11.01.2024, 9:30 Uhr, versuchten Unbekannte in einen Kiosk in der Prinzregentenstraße einzubrechen. Dies gelang jedoch nicht. An dem Kiosk entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail ...

