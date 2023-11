Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Körperverletzung durch geworfene Eier

Kaiserslautern (ots)

Ein ungewöhnlicher Fall einer Körperverletzung ist der Polizei am Montagnachmittag gemeldet worden. Das "Tatwerkzeug" waren Hühnereier, die - vermutlich - aus einem fahrenden Auto heraus auf eine Fußgängerin geworfen wurden. Die Polizeiinspektion 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die gegen 14.30 Uhr im Bereich "Eselsfürth" unterwegs waren.

Wie die 59-jährige Frau bei der Anzeigenerstattung zu Protokoll gab, lief sie zur fraglichen Zeit auf dem Fußgängerweg neben der L401 in Richtung Mehlingen. Als sie einige Meter an der Eselsfürth vorbei war, sei sie plötzlich schmerzhaft an Gesäß und Wade von einem Gegenstand getroffen worden. In diesem Moment sei ein weißer Kastenwagen an ihr vorbei in Richtung Mehlingen gefahren. Hinter sich auf dem Boden entdeckte die Frau Eierschalen; an ihrer Kleidung hafteten Reste von Eiweiß und Eigelb.

Über die Insassen des Fahrzeugs konnte die 59-Jährige leider keine Angaben machen. Sie konnte auch nicht mit endgültiger Gewissheit sagen, ob die Eier tatsächlich aus dem Fahrzeug heraus geworfen wurden. Es war jedoch in diesem Moment sonst niemand zu sehen.

Da die Örtlichkeit generell stark frequentiert ist, erhoffen sich die Ermittler Hinweise von Zeugen und fragen: Wer hat gegen 14.30 Uhr etwas beobachtet und wem ist der weiße Kastenwagen davor oder danach aufgefallen? Hinweise zu dem Fahrzeug und seinem Kennzeichen sowie den Insassen nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell