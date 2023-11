Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch: Mehr Schaden als Beute

Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Einbrecher haben am Wochenende ein Baustoffzentrum heimgesucht. Gewaltsam brachen sie in der Nacht zum Samstag ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt in die Geschäftsräume. Dabei verursachten die Täter einen Sachschaden, den die Polizei auf mehrere tausend Euro schätzt. Die Unbekannten stahlen Bargeld. Letztlich ist der Sachschaden weitaus höher, als die Diebe Beute machten. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell