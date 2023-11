Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wem ist der schwarze Toyota aufgefallen?

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) - Kaiserslautern - Hüffler (Kreis Kusel) (ots)

Die Polizei ermittelt gegen den Fahrer eines schwarzen Toyota Corolla wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung. Die Beamten suchen Zeugen, denen der 59-Jährige mit seinem Auto am Sonntag aufgefallen ist. Am Wagen des Autofahrers stellte die Polizei "frische" Unfallschäden fest. Wo es jedoch zum Unfall kam, ist nicht bekannt und aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Außerdem soll der 59-Jährige in Otterbach den Fahrer eines Mercedes Sprinters durch ein Fahrmanöver gefährdet haben.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der Mann vermutlich von Hüffler (Kreis Kusel) nach Kaiserslautern und Otterbach, dabei kam es zum Unfall. Aufgefallen war der Toyota-Fahrer am späten Abend zwischen Kaiserslautern-Morlautern und Otterbach, ein Verkehrsteilnehmer alarmierte wegen der riskanten Fahrweise die Polizei. Eine Polizeistreife traf den alkoholisierten 59-Jährigen schließlich auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in Otterbach an. Wie sich herausstellte, hatte der Mann eine Atemalkoholkonzentration von 2,31 Promille intus. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein und den Autoschlüssel stellte die Polizei sicher. Der Mann blickt nun einem Strafverfahren entgegen.

Zeugen, denen der 59-Jährige mit seinem schwarzen Toyota Corolla aufgefallen ist oder die Hinweise zu einem Unfall mit dem Wagen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell