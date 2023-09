Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Bundesweite Verkehrsaktion beendet - Zahlreiche Kontrollen auch in der Region

Osnabrück/Lingen/Nordhorn/Aurich/Leer (ots)

Mit verschiedenen Kontroll- und Präventionsaktionen stand beim gestrigen bundesweiten Aktionstag "sicher.mobil.leben" das Thema Rücksicht im Straßenverkehr besonders im Fokus. Auch in der Polizeidirektion Osnabrück gab es vom Teutoburger Wald bis zu den Ostfriesischen Inseln verstärkt Kontrollen. Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte rund 6.000 Verkehrsteilnehmende und stellten 900 Verstöße, größtenteils Verkehrsordnungswidrigkeiten, fest. Neben den geahndeten Verstößen im Rahmen von eingerichteten Kontrollstellen sowie zahlreicher mobiler Kontrollen, waren auch die Präventionsteams der Polizei an Schulen und andernorts unterwegs, um auf die Gefahren im Straßenverkehr aufmerksam zu machen. "Insgesamt eine gelungene Aktion, die bestenfalls zu mehr gegenseitiger Rücksichtnahme und mehr Gelassenheit im Straßenverkehr führt. Am Ende wollen wir alle gut und sicher ans Ziel kommen", so Marco Ellermann, Sprecher der Polizeidirektion Osnabrück.

